Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 artışla 2.075,12 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,91 puan değer kazandı.

Dün 2.064,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,74 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 2.057,47 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.054,48, en yüksek ise 2.082,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 0,55 ve sanayi endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, oldu.

Altının onsu 1.822,8 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,47, bileşik getirisi yüzde 23,73 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1480, sterlin/dolar paritesi 1,3750 ve dolar/yen paritesi 114,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,6040 liradan, avro 15,6030 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.822,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 84,5 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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