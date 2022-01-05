Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 1.965,02 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,43 puan değer kazandı.

Dün 1.963,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,93 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.965,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.954,74, en yüksek ise 1.977,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükseldi, 51'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Petkim ve BİM oldu.

Altının onsu 1.818,8 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,31, bileşik getirisi yüzde 22,45 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 115,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,4450 liradan, avro 15,2090 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.818,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 79,7 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet