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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,95 artışla 1.964,18 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,95 artışla 1.964,18 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,51 puan değer kazandı.

Dün 1.926,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,60 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 1.941,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.939,83, en yüksek ise 1.978,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 2,00, hizmetler endeksi yüzde 2,53 ve teknoloji endeksi yüzde 2,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA, Sasa Polyester ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.806,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 115,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,3170 liradan, avro 15,0520 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.806,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 79,4 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor

 Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince yeniden artırıyorlar

Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince yeniden artırıyorlar

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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