Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,06 artışla 1.914,57 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,91 puan değer kazandı.

Dün 1.857,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,59 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 1.871,25 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.864,29, en yüksek ise 1.914,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,03, sanayi endeksi yüzde 2,86, hizmetler endeksi yüzde 3,51 ve teknoloji endeksi yüzde 2,95 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükseldi, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.827 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 115,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,4390 liradan, avro 15,2760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.827 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 artışla 78,7 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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