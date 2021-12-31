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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 1.883,67 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 1.883,67 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,02 puan değer kazandı.

Dün 1.863,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,07 puan ve yüzde 0,22 kayıpla 1.867,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.857,92 ve en yüksek 1.885,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 1,58, teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam ve SASA Polyester oldu.

Altının onsu 1.818,07 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,54, bileşik getirisi yüzde 22,70 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1329, sterlin/dolar paritesi 1,3509 ve dolar/yen paritesi 115,11 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,3430 liradan, avro 15,1210 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.818,07 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,06 yükselişle 79,06 dolardan işlem görüyor.

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 Altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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