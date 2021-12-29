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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,52 artışla 1.878,63 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,52 artışla 1.878,63 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,15 puan değer kazandı.

Dün 1.850,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,20 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 1.847,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.828,60, en yüksek ise 1.885,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,11, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükseldi, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.801,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1280, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 115,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 12,3400 liradan, avro 13,9230 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.801,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 78,6 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan işlem görüyor

 Resmi Gazete'de yayımlandı! Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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