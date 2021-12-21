Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,98 azalışla 1.933,36 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 123,00 puan değer kaybetti.

Dün 2.056,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,20 puan ve yüzde 2,30 değer kazanarak 2.103,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.921,33, en yüksek ise 2.103,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,72, teknoloji endeksi yüzde 4,40, sanayi endeksi yüzde 6,67 ve hizmetler endeksi yüzde 6,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükseldi, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.796,6 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,30, bileşik getirisi yüzde 22,44 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,3250 ve dolar/yen paritesi 113,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 12,6570 liradan, avro 14,4000 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.796,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 72,1 dolardan işlem görüyor.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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