Piyasalarda gün ortası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,20 artışla 2.398,76 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,20 artışla 2.398,76 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 118,53 puan değer kazandı.

Dün 2.278,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,61 puan ve yüzde 2,09 artarak 2.326,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.324,28 ve en yüksek 2.398,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,09, teknoloji endeksi yüzde 3,94, sanayi endeksi yüzde 5,15, hizmetler endeksi yüzde 3,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükseldi, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.806,78 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1331, sterlin/dolar paritesi 1,3316 ve dolar/yen paritesi 113,59 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,6180 liradan, avro 18,8340 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.806,78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,95 düşüşle 73,95 dolardan işlem görüyor.

Son Dakika: DolarTL, güne artışla başlamasının ardından 17 seviyesini geçerek tarihi zirvesini yeniledi

Son Dakika: Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 17 seviyesini geçerek tarihi zirvesini yeniledi

 Son dakika: Rekor üstüne rekor! Dolar 17 liraya, altının gram fiyatı bin liraya dayandı

Son dakika: Rekor üstüne rekor! Dolar 17 liraya, altının gram fiyatı bin liraya dayandı

 1 ay sonra gelen sürpriz! Fed belirsizliği kalktı, altın bugün 1.800 doların üzerini gördü

1 ay sonra gelen sürpriz! Fed belirsizliği kalktı, altın bugün 1.800 doların üzerini gördü

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title