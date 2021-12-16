Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 artışla 2.184,05 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,79 puan değer kazandı.

Dün 2.162,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,32 puan ve yüzde 1,12 değer kazanarak 2.186,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.175,50, en yüksek ise 2.193,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,15, hizmetler endeksi yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 1,05 ve sanayi endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D), oldu.

Altının onsu 1.786,0 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,93, bileşik getirisi yüzde 22,03 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 114,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 15,1530 liradan, avro 17,1620 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.786,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 74,7 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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