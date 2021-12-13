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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,94 artışla 2.095,41 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,94 artışla 2.095,41 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,94 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.035,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.047,64, en yüksek ise 2.099,23 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,02, hizmetler endeksi yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 3,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,82 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, ASELSAN ve Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.785,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1270, sterlin/dolar paritesi 1,3250 ve dolar/yen paritesi 113,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,1670 liradan, avro 15,9760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.785,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 75,1 dolardan işlem görüyor.

Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı

Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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