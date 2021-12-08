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Borsa ilk yarıda rekor tazeledi

Borsa ilk yarıda rekor tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazandı. Endeks, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.006,33 puana taşıdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.006,33 puana taşıdı. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazandı. Endeks 16,15 puan artışla 1.997.19 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 24,8 milyar lira oldu.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi ise yüzde 0,69 değer kazandı.

(İHA)

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