Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 artışla 1.876,90 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,50 puan değer kazandı.

Dün 1.857,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,64 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.865,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.864,14, en yüksek ise 1.882,61 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 1,55 ve sanayi endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükseldi, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, oldu.

Altının onsu 1.775,0 Dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,05, bileşik getirisi yüzde 21,06 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3310 ve dolar/yen paritesi 113,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,4070 liradan, avro 15,2280 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.775,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 artışla 70,0 dolardan işlem görüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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