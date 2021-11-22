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Son dakika haberi | Borsa ilk yarıda yükseldi

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Son dakika haberi | Borsa ilk yarıda yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kazandı. Endeks 18,99 puan artışla 1.756,32 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira oldu.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi ise yüzde 0,62 değer kazandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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