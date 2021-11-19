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Piyasalarda gün ortası

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 artışla 1.745,87 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 artışla 1.745,87 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,99 puan değer kazandı.

Dün 1.736,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,84 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.748,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.742,80, en yüksek ise 1.759,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,98 ve sanayi endeksi yüzde 1,32 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Şişe ve Cam Fabrikaları ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.864,4 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1289, sterlin/dolar paritesi 1,3413 ve dolar/yen paritesi 113,87 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 11,0820 liradan, avro 12,5190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.864,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 düşüşle 79,1 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 654 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 654 liradan işlem görüyor

 Dolar 10,96 seviyesinden işlem görüyor

Dolar 10,96 seviyesinden işlem görüyor

 11 lirayı aşan dolarla ilgili İmamoğlu'ndan mesaj: Yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz

11 lirayı aşan dolarla ilgili İmamoğlu'ndan mesaj: Yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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