Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 1.693,08 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,47 puan değer kazandı.

Dün 1.685,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,50 puan ve yüzde 0,15 değer kaybederek 1.683,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.683,10, en yüksek ise 1.701,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20 ve hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,85 ve sanayi endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Şişe ve Cam Fabrikaları, Petkim, Kardemir (D) ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.858,5 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 114,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 10,5250 liradan, avro 11,9220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.858,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 düşüşle 81 dolardan işlem görüyor.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet