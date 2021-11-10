Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 1.608,94 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,70 puan değer kaybetti.

Dün 1.615,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,42 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.618,06 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.603,78, en yüksek ise 1.625,00 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,89, mali endeks yüzde 0,05 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükseldi, 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Petkim, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.825,6 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 113,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,8220 liradan, avro 11,3720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.825,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 84,1 dolardan işlem görüyor.

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