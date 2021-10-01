Piyasalarda gün ortası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda gün ortası

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 azalışla 1.398,86 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 azalışla 1.398,86 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,53 puan değer kaybetti.

Dün 1.406,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,46 puan ve yüzde 0,53 düşüşle 1.398,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.394,55 ve en yüksek 1.400,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,27 ve hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükseldi, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Şişecam, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.755 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1579, sterlin/dolar paritesi 1,3497 ve dolar/yen paritesi 111,13 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,8650 liradan, avro 10,2610 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1,755 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 kayıpla 77,70 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor

 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

 Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Seyit Torun Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Lionel Messi Abdullah Avcı Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Piyasalarda gün ortası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:39:32. #1.17#