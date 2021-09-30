Piyasalarda gün ortası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda gün ortası

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 artışla 1.396,25 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 artışla 1.396,25 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,33 puan değer kazandı.

Dün 1.391,92 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,77 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.393,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.389,90, en yüksek ise 1.399,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 1,02 ve sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Şişecam, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.728,7 Dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,44, bileşik getirisi yüzde 18,20 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 111,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,9050 liradan, avro 10,3390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.728,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 78,1 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor

 Faiz indiriminin etkileri sürüyor! Dolar 8,95 ile rekor tazeledi

Faiz indiriminin etkileri sürüyor! Dolar 8,95 ile rekor tazeledi

 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç
Spor Mario Balotelli Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Hakan Binbaşgil Kerem Kamışlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Piyasalarda gün ortası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 13:35:53. #1.11#