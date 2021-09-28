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Piyasalarda gün ortası

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 azalışla 1.380,77 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 azalışla 1.380,77 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,97 puan değer kaybetti.

Dün 1.391,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,30 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 1.391,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.379,31, en yüksek ise 1.393,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,68, teknoloji endeksi yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 15'i yükseldi, 79'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Tüpraş, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.738,4 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 111,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,8790 liradan, avro 10,3740 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.738,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 79,4 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor

 Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
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