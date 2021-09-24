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Piyasalarda gün ortası

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 azalışla 1.388,46 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 azalışla 1.388,46 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,01 puan değer kaybetti.

Dün 1.401,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,51 puan ve yüzde 0,46 kayıpla 1.394,95 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.383,41 ve en yüksek 1.397,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,31, teknoloji endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,55 ve hizmetler endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükseldi, 75'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.754,48 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1733, sterlin/dolar paritesi 1,3701 ve dolar/yen paritesi 110,38 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,8360 liradan, avro 10,3660 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.754,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,15 yükselişle 76,61 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Hızlı yükselişe geçen altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

Hızlı yükselişe geçen altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

 DolarTL 8,84 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,84 seviyelerinden işlem görüyor

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