Piyasalarda gün ortası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda gün ortası

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 1.392,35 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 1.392,35 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,75 puan değer kazandı.

Dün 1.385,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,64 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.393,25 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.392,00, en yüksek ise 1.396,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 0,65 ve hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Petkim oldu.

Altının onsu 1.775,6 Dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,08, bileşik getirisi yüzde 17,81 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 109,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6550 liradan, avro 10,1510 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,07 artışla 1.775,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 74,6 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

 Piyasaların gözü kulağı ABD'de! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek

Piyasaların gözü kulağı ABD'de! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Gülşen Müge Anlı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Balotelli Şenol Güneş Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Mustafa Varank Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Piyasalarda gün ortası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:07:25. #1.12#