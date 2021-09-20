Piyasalarda gün ortası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda gün ortası

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,42 azalışla 1.399,26 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,42 azalışla 1.399,26 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,17 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.419,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,98 puan ve yüzde 0,98 değer kaybederek 1.405,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.396,10, en yüksek ise 1.407,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve sanayi endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 4'ü yükseldi, 94'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.759,7 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3680 ve dolar/yen paritesi 109,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6630 liradan, avro 10,1440 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.759,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 azalışla 73,2 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor

 Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Bensu Soral Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Arda Turan Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Piyasalarda gün ortası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 13:57:36. #1.17#