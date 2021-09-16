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Piyasalarda gün ortası

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 1.428,23 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 1.428,23 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,26 puan değer kazandı.

Dün 1.423,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,69 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 1.428,66 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.423,95, en yüksek ise 1.434,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'ı yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.778,6 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3820 ve dolar/yen paritesi 109,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4530 liradan, avro 9,9640 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 1.778,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 74,9 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten işlem görüyor

 Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi

Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
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