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Piyasalarda gün ortası

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 artışla 1.439,24 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 artışla 1.439,24 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,81 puan değer kazandı.

Dün 1.434,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,57 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.433,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.433,86, en yüksek ise 1.440,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Tüpraş, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.801,9 Dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,98, bileşik getirisi yüzde 17,70 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3830 ve dolar/yen paritesi 109,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4280 liradan, avro 9,9650 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.801,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Dolar 8,44 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar 8,44 seviyelerinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor

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