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Piyasalarda gün ortası

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 1.436,67 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 1.436,67 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,61 puan değer kaybetti.

Dün 1.438,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,39 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.440,67 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.435,99, en yüksek ise 1.442,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 51'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Tüpraş, Petkim,Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.786,4 Dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,00, bileşik getirisi yüzde 17,72 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1808, sterlin/dolar paritesi 1,3860 ve dolar/yen paritesi 110,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4550 liradan, avro 9,9870 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.786,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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