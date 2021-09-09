Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 artışla 1.438,79 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 artışla 1.438,79 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,94 puan değer kazandı.

Dün 1.433,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,97 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek 1.430,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.427,77, en yüksek ise 1.439,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,80 ve sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Halkbank, Kardemir (D), Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.795,4 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3820 ve dolar/yen paritesi 109,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4660 liradan, avro 10,0330 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.795,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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