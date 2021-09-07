Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 azalışla 1.469,94 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 azalışla 1.469,94 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,78 puan değer kaybetti.

Dün 1.474,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,63 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.474,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.469,87, en yüksek ise 1.476,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,56 ve sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), Tüpraş, SASA Polyester oldu.

Altının onsu 1.810,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3800 ve dolar/yen paritesi 110,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3220 liradan, avro 9,8740 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.810,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 71,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu