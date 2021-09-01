Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 artışla 1.476,82 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 artışla 1.476,82 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,74 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.472,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,55 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 1.475,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.473,37, en yüksek ise 1.478,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası, Petkim oldu.

Altının onsu 1.812,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1820, sterlin/dolar paritesi 1,3750 ve dolar/yen paritesi 110,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2960 liradan, avro 9,8040 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,04 azalışla 1.812,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 71,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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