Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kazanarak 1.468,40 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kazanarak 1.468,40 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,17 puan yükseldi.

Cuma günü 1.458,23 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yeni haftaya bugün, 8,95 puan ve yüzde 0,61 artarak 1.467,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.465,17 ve en yüksek 1.469,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,86, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 0,60 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükseldi, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.814 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1820'den, sterlin/dolar paritesi 1,3770'ten ve dolar/yen paritesi 109,90'dan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3160 liradan, avro 9,8310 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,23 üzerinde 1.814 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,82 azalışla 71,51 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,32'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,32'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
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