Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 1.448,98 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 1.448,98 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,45 puan yükseldi.

Dün 1.448,52 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 2,35 puan ve yüzde 0,16 artarak 1.450,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.444,11 ve en yüksek 1.451,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,12 ve sanayi endeksi yüzde 0,36 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,34 ve teknoloji endeksi yüzde 0,47 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Garanti BBVA ve Koza Anadolu Metal Madencilik oldu.

Altının onsu 1.795 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1760'tan, sterlin/dolar paritesi 1,3705'ten ve dolar/yen paritesi 110,15'ten işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3920 liradan, avro 9,8710 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,20 üzerinde 1.795 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,82 artışla 71,1 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu