Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kaybederek 1.458,53 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kaybederek 1.458,53 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,36 puan geriledi.

Dün 1.465,89 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 0,61 puan ve yüzde 0,04 azalarak 1.465,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.457,27 ve en yüksek 1.471,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,27 ve hizmetler endeksi yüzde 0,65 gerilerken, teknoloji endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükseldi, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.794 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1749'dan, sterlin/dolar paritesi 1,3727'den ve dolar/yen paritesi 109,80'den işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3940 liradan, avro 9,8670 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,48 altında 1.794 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,32 azalışla 70,30 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan