Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kaybederek 1.441,42 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kaybederek 1.441,42 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,16 puan düşüş kaydetti.

Dün 1.449,59 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 8,21 puan ve yüzde 0,57 azalarak 1.441,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.433,85 ve en yüksek 1.441,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,87 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,18 ve teknoloji endeksi yüzde 0,78 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişe Cam, Kardemir (D) Grubu, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) Grubu ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.789 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1696'dan, sterlin/dolar paritesi 1,3692'den ve dolar/yen paritesi 109,66'dan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5270 liradan, avro 9,9720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.789 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,46 azalışla 65,98 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan