Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 1.459,55 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 1.459,55 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,14 puan düşüş kaydetti.

Dün 1.461,69 puanla 2 ayın en yüksek seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 4,13 puan ve yüzde 0,28 artışla 1.465,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.456,93 ve en yüksek 1.467,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,21 ve sanayi endeksi yüzde 0,39 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,42 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) Grubu, Yapı Kredi Bankası ile Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.788 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1716'dan, sterlin/dolar paritesi 1,3750'den ve dolar/yen paritesi 109,7'den işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4740 liradan, avro 9,9320 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.788 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 yükselişle 69,3 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu