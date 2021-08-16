Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kazanarak 1.459,21 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kazanarak 1.459,21 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,57 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.447,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 3,69 puan ve yüzde 0,25 kazançla 1.451,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.451,33 ve en yüksek 1.461,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,37, teknoloji endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,35 ve hizmetler endeksi yüzde 1,11 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.776 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1782 sterlin/dolar paritesi 1,3858 ve dolar/yen paritesi 109,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4690 liradan, avro 9,9780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.776 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 69,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu