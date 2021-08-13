Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 1.445,89 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 1.445,89 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,43 puan değer kazandı.

Dün 1.444,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,36 puan ve yüzde 0,02 kazançla 1.444,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.440,09 ve en yüksek 1.449,25 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,27, teknoloji endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.758,68 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750 sterlin/dolar paritesi 1,3803 ve dolar/yen paritesi 110,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5410 liradan, avro 10,0330 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.758,68 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,10 yükselişle 71,03 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58 liradan işlem görüyor
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