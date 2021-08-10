Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 1.430,83 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 1.430,83 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,78 puan değer kaybetti.

Dün 1.432,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,10 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 1.429,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.426,47, en yüksek ise 1.435,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA, Kardemir (D), Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.729,5 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,24, bileşik getirisi yüzde 19,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3860 ve dolar/yen paritesi 110,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6420 liradan, avro 10,1360 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,01 azalışla 1.729,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 69,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu