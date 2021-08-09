Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 1.441,28 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 1.441,28 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,52 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.434,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.436,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.436,64, en yüksek ise 1.443,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Garanti BBVA, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.742,4 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1760, sterlin/dolar paritesi 1,3890 ve dolar/yen paritesi 110,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6630 liradan, avro 10,1920 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,2 azalışla 1.742,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,3 azalışla 67,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu