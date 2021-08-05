Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artışla 1.415,86 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artışla 1.415,86 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,06 puan değer kazandı.

Dün 1.413,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,75 puan ve yüzde 0,34 değer kaybederek 1.409,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.407,56, en yüksek ise 1.417,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükseldi, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Tüpraş, Koza Anadolu Metal Madencilik, Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.810,3 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1840, sterlin/dolar paritesi 1,3920 ve dolar/yen paritesi 109,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5400 liradan, avro 10,1240 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.810,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 70,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu