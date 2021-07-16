Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 azalışla 1.363,68 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 azalışla 1.363,68 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,57 puan değer kaybetti.

Çarşamba günü 1.367,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,08 puan ve yüzde 0,23 kazançla 1.370,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.363,21 ve en yüksek 1.373,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Arçelik ve Tofaş Türk Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.823,55 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1817, sterlin/dolar paritesi 1,3827 ve dolar/yen paritesi 110,12 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5250 liradan, avro 10,1110 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.823,55 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,72 yükselişle 73,32 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
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