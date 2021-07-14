Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 artışla 1.365,53 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 artışla 1.365,53 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,69 puan değer kazandı.

Dün 1.346,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,38 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.349,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.349,22, en yüksek ise 1.366,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 1,45 ve hizmetler endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükseldi, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.815,1 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,84, bileşik getirisi yüzde 18,64 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3850 ve dolar/yen paritesi 110,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6300 liradan, avro 10,1780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.815,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 azalışla 75,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu