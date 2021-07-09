Piyasalarda gün ortası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 1.374,08 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 1.374,08 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,10 puan değer kazandı.

Dün 1.372,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,46 puan ve yüzde 0,11 artarak 1.374,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.371,53 ve en yüksek 1.381,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.804,81 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1857, sterlin/dolar paritesi 1,3799 ve dolar/yen paritesi 110,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6820 liradan, avro 10,2990 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.804,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,75 yükselişle 74,55 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.
Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kartal Tibet Acun Ilıcalı Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Piyasalarda gün ortası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 13:30:11. #1.16#

title