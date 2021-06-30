Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalışla 1.368,24 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalışla 1.368,24 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,43 puan değer kaybetti.

Dün 1.371,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,27 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 1.374,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.365,24, en yüksek ise 1.376,71 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükseldi, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.758 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3850 ve dolar/yen paritesi 110,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,7020 liradan, avro 10,3450 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.758 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 74,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu