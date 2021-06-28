Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 azalışla 1.384,75 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 azalışla 1.384,75 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,11 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.391,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,30 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.395,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.384,33, en yüksek ise 1.397,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,48, teknoloji endeksi yüzde 0,91 ve sanayi endeksi yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.777,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1940, sterlin/dolar paritesi 1,3920 ve dolar/yen paritesi 110,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,7360 liradan, avro 10,4320 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.777,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 75,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,72'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,72'den işlem görüyor
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