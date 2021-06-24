Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 artışla 1.411,77 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 artışla 1.411,77 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,42 puan değer kazandı.

Dün 1.402,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,91 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 1.405,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.405,17, en yüksek ise 1.412,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,79, teknoloji endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.781,4 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1940, sterlin/dolar paritesi 1,3960 ve dolar/yen paritesi 110,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6670 liradan, avro 10,3650 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.781,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 74,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu