Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 azalışla 1.406,85 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 azalışla 1.406,85 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,30 puan değer kaybetti.

Dün 1.414,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,80 puan ve yüzde 0,27 kazanımla 1.417,95 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.404,58 ve en yüksek 1.422,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 18'i yükseldi, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın oldu.

Altının onsu 1.794,92 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1917, sterlin/dolar paritesi 1,3903 ve dolar/yen paritesi 110,13 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6780 liradan, avro 10,3400 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.794,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,70 düşüşle 71,98 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
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