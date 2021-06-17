Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalışla 1.423,72 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalışla 1.423,72 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,59 puan değer kaybetti.

Dün 1.431,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,31 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 1.423,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.421,89, en yüksek ise 1.429,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,68, teknoloji endeksi yüzde 0,95 ve sanayi endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükseldi, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.805,1 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1940, sterlin/dolar paritesi 1,3960 ve dolar/yen paritesi 110,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6480 liradan, avro 10,3270 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.805,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu