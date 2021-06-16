Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 1.436,65 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 1.436,65 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,91 puan değer kaybetti.

Dün 1.442,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,19 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.441,36 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.434,14, en yüksek ise 1.444,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,35 ve hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükseldi, 66'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.859,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2120, sterlin/dolar paritesi 1,4120 ve dolar/yen paritesi 109,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5390 liradan, avro 10,3530 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,02 artışla 1.859,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten satılıyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten satılıyor
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