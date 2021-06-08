Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 1.446,78 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 1.446,78 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,30 puan değer kaybetti.

Dün 1.447,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,41 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 1.447,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.443,83, en yüksek ise 1.450,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Sasa Polyester, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.891,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2180, sterlin/dolar paritesi 1,4140 ve dolar/yen paritesi 109,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5990 liradan, avro 10,4710 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.891,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 70,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu