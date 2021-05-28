Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 azalışla 1.413,13 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 azalışla 1.413,13 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,90 puan değer kaybetti.

Dün 1.415,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,91 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 1.413,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.401,25, en yüksek ise 1.417,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 0,77 ve mali endeks yüzde 0,13 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükseldi, 69'u geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi ve BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının onsu 1.892,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2186 ve dolar/yen paritesi 109,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5690 liradan, avro 10,4430 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.892,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 69,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan