Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 azalışla 1.443,70 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 azalışla 1.443,70 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,87 puan değer kaybetti.

Salı günü 1.459,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,06 puan ve yüzde 0,62 değer kaybederek 1.450,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.439,36, en yüksek ise 1.454,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 0,60 ve sanayi endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükseldi, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Petkim, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, oldu.

Altının onsu 1.865,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2180 ve dolar/yen paritesi 109,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3860 liradan, avro 10,2220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.865,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 azalışla 65,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu